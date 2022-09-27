فيديو.. "الأرصاد" توضّح طريقة نشأة وتكوُّن العواصف الغبارية والرملية

عرّف المركز الوطني للأرصاد، العواصف الغبارية، بأنها ظاهرة صعود كمية كبيرة من الغبار في منطقة جغرافية محدّدة بفعل التأثير الكبير لقوة الرياح.
وأضاف، أن الرياح تقوم بسحب كمية كبيرة من الغبار خلال مرورها، خاصة بالمناطق الصحراوية، وتعد منطقة الجزيرة العربية هي أكثر المناطق المتأثرة بهذه العواصف.
وأوضح، في فيديو على حسابه بتويتر، أن العواصف الرملية والغبارية لعدة أسباب، أهمها: جفاف التربة ونقص الغطاء النباتي واختلاف الضغط الجوي، وتباين درجات الحرارة وقوة الرياح وسرعتها.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد نبّه عدداً من المناطق في المملكة من حالة عوالق ترابية مع تدنٍ للرؤية الأفقية مصحوبة برياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى المساء.