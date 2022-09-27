فيديو.. "الأرصاد" توضّح طريقة نشأة وتكوُّن العواصف الغبارية والرملية

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد نبّه عدداً من المناطق في المملكة من حالة عوالق ترابية مع تدنٍ للرؤية الأفقية مصحوبة برياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى المساء.