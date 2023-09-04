منوهًا بدعم القيادة …"السراني": المبتعثون في أرقى الجامعات العالمية خير سند للوطن

رفع رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على الدعم الذي يجده أبناء الوطن المبتعثون في أرقى الجامعات العالمية، ومن بينهم المبتعثون من جامعة طيبة، والذين نلتقيهم اليوم في بداية مشوارهم العملي بعد العودة من الابتعاث بحصيلة علمية وتجربة ثرية من جامعات عالمية.