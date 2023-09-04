منوهًا بدعم القيادة …"السراني": المبتعثون في أرقى الجامعات العالمية خير سند للوطن

رفع رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على الدعم الذي يجده أبناء الوطن المبتعثون في أرقى الجامعات العالمية، ومن بينهم المبتعثون من جامعة طيبة، والذين نلتقيهم اليوم في بداية مشوارهم العملي بعد العودة من الابتعاث بحصيلة علمية وتجربة ثرية من جامعات عالمية.
وأضاف الدكتور السراني خلال لقاء تعريفي نظمته عمادة التطوير والجودة لهم على مدى يومين؛ نتطلع أن يعم نفعها، وأن يحققوا من خلالها تطلعات الوطن وقيادته، وليكونوا خير سند لمن سبقهم من زملائهم بفكرهم وعلمهم وأبحاثهم في تحقيق استراتيجية الجامعة في إطار رؤية 2030م.
وكان البرنامج التعريفي قد انطلق بشرح تفصيلي عن خطة الجامعة الاستراتيجية في إطار رؤية 2030م قدمه مكتب تحقيق الرؤية، وأوضح خلاله خطوات الجامعة وبرنامجها العملي لتحقيق المستهدفات لتطوير بيئة تعليمية مبتكرة ومتطورة وآلية العمل، وما تحقق حتى الآن من منجزات تسهم في تحقيق رؤية المملكة
وخلال اللقاء سلطت عمادة القبول والتسجيل الضوء على نظام الدراسة، حيث تم توضيح سياسة الجامعة في توفير بيئة تعليمية محفزة وشاملة، تسهم في تطوير مهارات الطلاب والطالبات وتمكينهم.
كما قدمت منصة الخدمات الأكاديمية التي توفرها الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، والتي تعزز التواصل، وتسهم في تيسير العملية التعليمية. وقدم مركز الإرشاد الجامعة تعريفًا عن دوره في تقديم الدعم والمساندة للطلاب والطالبات في تحقيق أهدافهم الأكاديمية والمهنية ومساندة جهود أعضاء هيئة التدريس.
وأوضحت وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدور الذي تقوم به في إدارة البحث العلمي وتعزيز مستواه، من خلال توفير التمويل والدعم اللازمين للباحثين وتسهيل عملية نشر البحوث والتحكيم.
كما أوضحت القواعد والإجراءات المتعلقة بالدراسات العليا وعمل المجلس العلمي ودوره في تنظيم البرامج والتأكد من جودتها وتطويرها بما يتوافق مع المعايير العالمية.
فيما قدمت الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي شرحاً عن دورها في تيسير العملية التعليمية والإدارية في الجامعة والخدمات التقنية المتوفرة التي تقدمها والتطورات الحديثة التي تعمل عليها، وتسعى لتوفيرها .
كما عرضت وحدة التوعية الفكرية في الجامعة تفاصيل برامجها التثقيفية والتوعوية، وكيف يمكن لأعضاء هيئة التدريس أن يساهموا في تحقيق الأهداف التي تسعى لها الجامعة من خلال وحدة التوعية الفكرية.
إلى ذلك شهد اللقاء عروضًا تعريفية شملت التعليم الإلكتروني، وشؤون المكتبات والجودة والاعتماد الأكاديمي والمسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي، كما قدم معهد البحوث والاستشارات والمركز الطبي الجامعي تعريفًا عن خدماتهم وبرامجهم، فيما اختتمت الإدارة العامة للموارد البشرية اللقاء بعرض عن النظام المالي والإداري في الجامعة.