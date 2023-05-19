أبو الغيط: في السودان المدنيون يدفعون ثمناً ضخماً للمواجهة المسلحة التي فرضها البعض على هذا البلد العزيز

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن جزيل الشكر والامتنان الي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وقال: ومن خلالكم إلى شعب المملكة العربية السعودية الكريم .. على ما أُحطنا به من رعاية وحسن وفادة منذ وصولنا إلى هذه الأرض المباركة، وهنأ أبو الغيط سمو ولي على تولي المملكة رئاسة القمة في دورتها الثانية والثلاثين.. داعياً الله أن يوفقهم إلى ما فيه خير أمتنا وشعبنا.