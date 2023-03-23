"فيصل بن فرحان" يبحث مع نظيره الجزائري تعزيز علاقات البلدين

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أحمد عطاف.
وفي بداية الاتصال، تبادل الجانبان التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وهنّأ الأمير فيصل خلال الاتصال، وزير الخارجية الجزائري بمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنيًا له كل التوفيق والسداد.
وتم استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة لبحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.