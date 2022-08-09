"أسواق التميمي" تستقبل معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية "بملقا الرياض"

وخلال اللقاء، أعرب الرئيس التنفيذي لأسواق التميمي السيد عبدالعزيز التميمي، عن سعادته البالغة لكون أسواق التميمي اليوم جزءًا من المبادرة الوطنية (صنع في السعودية)، والمتماشية مع رؤية المملكة 2030، مضيفًا: "نفخر بكوننا إحدى المؤسسات الحريصة على تقديم منتجات وطنية سعودية تتلائم مع عملائنا الكرام، حيث تضم متاجرنا توليفة من بهارات الطبخ المحلية، وحبوب البقوليات المزروعة في أراضي المملكة، ومياه الشرب، إضافة إلى عدد من المستلزمات الاستهلاكية التي تم توسيمها بهوية ( صناعة سعودية)".