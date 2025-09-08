إطلاق برنامج عالمي لتعليم العربية في آسيا الوسطى برعاية "مؤسسة سلطان"

في خطوة استراتيجية لتعزيز حضور اللغة العربية عالميًا، أعلنت مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية، بالشراكة مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، عن إطلاق برنامج سلطان بن عبد العزيز آل سعود العالمي للتدريب اللغوي، المخصص لدعم تعليم اللغة العربية في دول آسيا الوسطى، خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2025.