إطلاق برنامج عالمي لتعليم العربية في آسيا الوسطى برعاية "مؤسسة سلطان"

في خطوة استراتيجية لتعزيز حضور اللغة العربية عالميًا، أعلنت مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية، بالشراكة مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، عن إطلاق برنامج سلطان بن عبد العزيز آل سعود العالمي للتدريب اللغوي، المخصص لدعم تعليم اللغة العربية في دول آسيا الوسطى، خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2025.
ويهدف البرنامج إلى تأهيل الكوادر التربوية وتطوير المناهج والحقائب التدريبية، بما يسهم في ربط دول آسيا الوسطى بالثقافة العربية الإسلامية، وإدماج التوجهات الحديثة في التربية واللسانيات والتقنية التعليمية.
كما يعرّف البرنامج بـ"منهج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها"، الممول من المؤسسة، ويسعى لتوظيفه في المؤسسات التعليمية بالدول المستفيدة، إلى جانب رفع الكفاءة اللغوية والتواصلية للمتدربين، وتعزيز التعاون الثقافي بينهم وبين خبراء "الإيسيسكو".
ويغطي البرنامج ست دول هي: باشكورستان، أذربيجان، أوزبكستان، كازاخستان، قرغيزستان، طاجيكستان، ويستهدف تدريب أكثر من 200 معلم ومعلمة للغة العربية، بواقع 35 مشاركًا من كل دولة.
ويشمل البرنامج عدة مسارات لتحقيق أهدافه، منها: إعداد الحقائب التدريبية والأدلة التعليمية وفق مقاربات حديثة، تطوير مناهج متكاملة تراعي الفروق الثقافية، وتصميم اختبارات لقياس وتطوير قدرات المتدربين، إلى جانب تشجيع التعاون الثقافي والتربوي لتعميق فهم اللغة العربية وثقافتها.
وأكدت مؤسسة سلطان بن عبد العزيز أن البرنامج يمثّل نقلة نوعية في نشر اللغة العربية عالميًا، بوصفها جسرًا حضاريًا وثقافيًا يعمّق التواصل بين الشعوب.