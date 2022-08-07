"الغامدي" يحصل على جائزة رئيس جامعة ملبورن الأسترالية في التميز

في تميز جديد للباحثين السعوديين حصل الدكتور عماد أحمد الغامدي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز على جائزة رئيس جامعة ملبورن الأسترالية في التميز في رسائل الدكتوراه للعام 2022م.
وتفصيلاً، تمنح الجائزة للطلبة الباحثين المتميزين وممن أسهموا وبشكل كبير في تخصصهم العلمي أثناء دراستهم.
وتعد جامعة ملبورن إحدى الجامعات المرموقة في العالم، حيث تحتل المركز الأول في أستراليا والمركز الثالث والثلاثون حول العالم حسب التصنيف الحالي (Times Higher education)
ويقول الغامدي "قمت باستخدام وتطوير خوارزميات لتحليل محتوى الفيديوهات التعليمية وتطوير نماذج آلية باستخدام الذكاء الاصطناعي لقياس صعوبة الفيديوهات بالنسبة لمتعلمي اللغة الإنجليزية في الجامعات السعودية.
وأضاف: قمت بتطوير برنامج مفتوح المصدر لتحليل الفيديوهات بشكل آلي وذلك لمساعدة الباحثين في العلوم الإنسانية".
وأوضح "الغامدي" أن آلية الترشيح طويلة وتمر بعدة مراحل ابتداءً من ترشيح المحكمين الخارجين ومن ثم توصية لجنة الإشراف ومن ثم ترشيح عميد الكلية وأخيرًا اللجنة العليا لجائزة رئيس الجامعة".
يُذكر أن الدكتور "الغامدي" له العديد من الدراسات التي نشرت أفضل المجلات العلمية في تخصصه كما قام في مطلع هذه السنة بإنشاء مجموعة بحثية بالتعاون مع باحثين من جامعة كامبريدج وموناش وملبورن وشركة Google و Adobe في مشروعات بحثية تتعلق باللغويات الحاسوبية وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.