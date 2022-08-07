"الغامدي" يحصل على جائزة رئيس جامعة ملبورن الأسترالية في التميز

يُذكر أن الدكتور "الغامدي" له العديد من الدراسات التي نشرت أفضل المجلات العلمية في تخصصه كما قام في مطلع هذه السنة بإنشاء مجموعة بحثية بالتعاون مع باحثين من جامعة كامبريدج وموناش وملبورن وشركة Google و Adobe في مشروعات بحثية تتعلق باللغويات الحاسوبية وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.