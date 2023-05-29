مفتي المملكة يشكر أمير تبوك للمشاركة في تدشين مبادرة "أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة"

أعرب سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، عن شكره لأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على دعمه ورعايته لمبادرة أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة.
كما قدم مفتي المملكة، شكره وتقديره لأمير تبوك، على دعمه الدائم لكل ما يقدمه فرع الرئاسة بالمنطقة، من برامج وندوات علمية، تسهم في ربط المسلمين بعقيدتهم وتمسكهم بأمور دينهم، وفق منهج علمي وسطي متزن مرتبط بعلماء هذا البلد المبارك، خدمة للعقيدة والوطن والقيادة الرشيدة.
كما أشاد مفتي المملكة، بما لقيه وفد الرئاسة وأصحاب الفضيلة المشاركين، من ترحيب كبير من جميع القطاعات والجهات الحكومية بالمنطقة متمثلةً في الحضور الطيب لجميع اللقاءات والندوات التي أقيمت خلال فترة انعقاد المبادرة.