مفتي المملكة يشكر أمير تبوك للمشاركة في تدشين مبادرة "أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة"

كما قدم مفتي المملكة، شكره وتقديره لأمير تبوك، على دعمه الدائم لكل ما يقدمه فرع الرئاسة بالمنطقة، من برامج وندوات علمية، تسهم في ربط المسلمين بعقيدتهم وتمسكهم بأمور دينهم، وفق منهج علمي وسطي متزن مرتبط بعلماء هذا البلد المبارك، خدمة للعقيدة والوطن والقيادة الرشيدة.