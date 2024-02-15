"الإرشاد الزراعي" يكشف عن أبرز طرق الاستفادة من طلع النخيل بخلاف حبوب اللقاح

كشف الإرشاد الزراعي عن أبرز طرق الاستفادة من طلع النخيل بخلاف حبوب اللقاح؛ مشيرًا إلى أنه يمكن الاستفادة من الغلاف الخارجي للطلع "التلتال" الذي يُستخدم كمهضم للطعام ومنكّه للماء والشاي وبعض الأطعمة الشعبية.
وأوضح المهندس سلمان البراهيم، أن العرب استخدموا طلع النخيل منذ قديم الأزل في علاج العديد من الأمراض.
وأضاف "البراهيم" أن ما يميز لقاح التلتال هو طعمه المنعش ورائحته الذكية، بالإضافة إلى قيمته الغذائية العالية باحتوائه على البروتين وسكر القصب ونسبة عالية من الكالسيوم ومكونات أخرى مثل فيتامين "باء وجيم والحديد والفسفور".