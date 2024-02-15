"الإرشاد الزراعي" يكشف عن أبرز طرق الاستفادة من طلع النخيل بخلاف حبوب اللقاح

كشف الإرشاد الزراعي عن أبرز طرق الاستفادة من طلع النخيل بخلاف حبوب اللقاح؛ مشيرًا إلى أنه يمكن الاستفادة من الغلاف الخارجي للطلع "التلتال" الذي يُستخدم كمهضم للطعام ومنكّه للماء والشاي وبعض الأطعمة الشعبية.