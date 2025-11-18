الكشافة العربية تنظم ورشة "القيادة والتمكين" ضمن أعمال المؤتمر الكشفي العربي الـ31 في أبوظبي

قدّمت سمو الأميرة سما بنت فيصل آل سعود، عضو الصندوق الكشفي العالمي ورئيسة لجنة الفتيات بجمعية الكشافة العربية السعودية، اليوم، ورشة عمل بعنوان "القيادة والتمكين في كشفيتنا العربية"، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الكشفي العربي الحادي والثلاثين، المنعقد حالياً في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وتناولت الورشة دور القادة الكشفيين في دعم وتمكين القائدات في العمل الكشفي ومنح الفرصة للقائدات لتولي مناصب قيادية ضمن الجمعيات الكشفية الوطنية.
كما تناولت الورشة دور الشباب في قيادة التغيير داخل مجتمعاتهم، وأكدت سموها أن الاستثمار في قدرات الفتية والشباب يمثل ركيزة أساسية في بناء مستقبل أكثر استدامة، وأهمية امتلاك الشباب للمهارات القيادية والرقمية لمواجهة تحديات المستقبل، مع الحفاظ على القيم الكشفية الأصيلة.
واستعرضت سموها في الورشة دور الحركة الكشفية العالمية بوصفها أكبر حركة شبابية تربوية في العالم، هدفها بناء قدرات الشباب ليكونوا مستعدين للحياة، مشيرة إلى أن مهمة الكشافة تتمثل في الإسهام في تعليم الشباب من خلال نظام قيم قائم على الوعد والقانون، ويحقق فيه الأفراد ذواتهم ويؤدون دوراً بنّاءً في المجتمع.
كما تناولت الورشة برنامج الشباب الكشفي الذي يهدف إلى إعداد جيل قادر على الاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة محلياً وعالمياً، من خلال تجارب تعلم تحويلية وفرص تنمية شاملة.
وأكدت سمو الأميرة سما بنت فيصل آل سعود أن تمكين الشباب يمثل عملية متكاملة تعزّز مهاراتهم وقدرتهم على المشاركة في صنع القرار، وتطوير قدراتهم القيادية والتواصلية، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير فرص متكافئة للجميع، مشيرة إلى أن الحركة الكشفية العربية تمتلك من الخبرات والأدوات والبرامج ما يجعلها بيئة خصبة لصقل مهارات الشباب وتمهين مواهبهم وتحويلهم إلى قادة مؤثرين في أوطانهم والعالم.