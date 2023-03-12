مهنئًا القيادة.. "مدير تعليم المجمعة": تحديد يوم للعلَم يجسّد دلالاته الوطنية المهمة

رفع مدير إدارة التعليم بمحافظة المجمعة يوسف الملحم التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى سمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- بمناسبة يوم العلَم.
وقال الملحم: يحتفل وطننا الغالي في 11 مارس بيوم العلم، وهو من الاحتفالات الوطنية؛ حيث توحدت المملكة تحت علم واحد وبراية واحدة، في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه.
وأضاف "الملحم": "تحديد يوم للعلَم؛ يأتي تجسيدًا لما توليه قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- من اهتمام برمزية العلَم ودلالاته الوطنية المهمة؛ إذ يمثل يوم العلَم فرصة للتعبير عن الشعور الذي يحمله المواطنون تجاه علَمهم الوطني.
وتابع: "يوم العلَم يعتبر نافذة مهمة لتقدير العمق التاريخي للبلاد وتحكي قصة تطور العلَم، وأيضًا قصة نمو الوطن وتطوره ونهضته؛ حيث يُعد علم المملكة العربية السعودية رمزًا لوحدتها ولسيادتها، منذ تأسيسها إلى اليوم".
وأردف: "يوم العلَم تتويج لرمزنا الوطني الشامخ الذي يرفرف خفاقًا، يعانق السماء ويغرس في نفوسنا معاني العزة والإباء، ويحمل في طياته دلالات الوحدة ومعاني القوة ورسالة الحضارة السعودية للعالم.
واختتم مدير التعليم كلمته داعيًا الله أن يحفظ وطننا الغالي، وأن يُديم علينا الأمان والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة أيدها الله.
من جانب آخر، أكد "الملحم" على جميع المدارس على مستوى تعليم محافظة المجمعة بالتفاعل والاحتفاء بيوم العلم، ونشر المواد الإعلامية المناسبة للاحتفاء.