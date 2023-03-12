مهنئًا القيادة.. "مدير تعليم المجمعة": تحديد يوم للعلَم يجسّد دلالاته الوطنية المهمة

وتابع: "يوم العلَم يعتبر نافذة مهمة لتقدير العمق التاريخي للبلاد وتحكي قصة تطور العلَم، وأيضًا قصة نمو الوطن وتطوره ونهضته؛ حيث يُعد علم المملكة العربية السعودية رمزًا لوحدتها ولسيادتها، منذ تأسيسها إلى اليوم".