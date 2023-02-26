مكة المكرمة.. أكثر من 388 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني اليوم
أدى أكثر من 388 ألف طالب وطالبة يدرسون في 1522 مدرسة في المراحل الثلاث بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم الأحد 6/ 8/ 1444هـ، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1444هـ.
من جهتها تأكدت الإدارة من استعدادات وجاهزية المدارس ومتابعة القيادات التعليمية، والظروف المناسبة والأجواء التربوية المثالية لأداء الطلاب والطالبات لاختباراتهم بكل يسر وسهولة وأمان، دون الشعور بالرهبة والخوف، وتقديم النصائح والتوصيات التي تعزز الثقة لديهم وتساعدهم على الاستذكار الجيد مع تجهيز المدارس بشكل جيد لأداء أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات لاختباراتهم، وتهيئة المناخ الملائم والظروف الجيدة؛ لتمكينهم من أداء الاختبارات على أكمل وجه وفي أجواء مثالية.
وتحظى الاختبارات بمتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، ومساعديه، ومديري مكاتب التعليم (بنين وبنات)، والمشرفين والمشرفات التربويين كافة، وفق خطة أُعدت لذلك، والرفع بتقارير يومية مع بدء الاختبارات، ومعالجة ما قد يطرأ من تحديات تتعلق بالاختبارات، وفق خطط تم إعدادها لضمان انطلاقة اختبارات الفصل الدراسي الثاني بكل تميز وإبداع.
وزار المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي مدرسة القدس الثانوية ومدرسة الزاهر المتوسطة، وتابع انتظام الطلاب في قاعات الاختبارات، كما اطلع على جاهزية المدارس وانتظام العمل والطلاب في أول أيام الاختبارات، موضحًا أن الإدارة أنهت جميع الاستعدادات لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني 1444هـ، وأكملت كل الترتيبات الخاصة بذلك؛ بما يضمن انسيابية الاختبارات في جو هادئ ومريح، وتوفير كل السبل التي يمكن أن تسهل للطلاب والطالبات أداء الاختبارات بكل يسر وسهولة؛ حيث إن الاختبارات تُمَثل الصورة الحقيقية لانعكاس جهود الإدارة في المجتمع التعليمي وتقديم أفضل الخدمات التربوية للأبناء، إضافة إلى تقديم الخدمات الإرشادية للطلاب والطالبات؛ بهدف تبصيرهم بطرق الاستذكار الجيدة والتخفيف من قلق الاختبارات والتحذير من العادات السيئة المسببة لتشتيت الانتباه والإرهاق، وسط متابعة من قِبَل مديري ومديرات الإدارات ومكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات الذين انطلقوا إلى المدارس من اليوم الأول لمتابعة سير الاختبارات، والاطمئنان على أن أبناءنا وبناتنا الطلاب والطالبات يؤدون اختباراتهم بكل يسر وسهولة وأمان.
ونوّه الزائدي في الوقت نفسه باستمرار الجولات الميدانية التي يقوم بها المشرفون التربويون والمشرفات طيلة أيام الاختبارات؛ بهدف تهيئة الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب، وتقديم أفضل الخدمات التربوية والتعليمية اللازمة وفق الخطط التي أعدتها مكاتب التعليم، متمنيًا لأبنائه الطلاب والطالبات كل توفيق ونجاح.
وقام مساعدو المدير العام للشؤون التعليمية، والشؤون المدرسية "الخدمات المساندة"، بزيارات مماثلة لعدد من المدارس، اطلعوا خلالها على انتظام الطلاب في قاعات الاختبارات، وتابعوا الخطط المُنَفّذة لأدائها وتهيئة البيئة المدرسية المناسبة.