مكة المكرمة.. أكثر من 388 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني اليوم

وزار المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي مدرسة القدس الثانوية ومدرسة الزاهر المتوسطة، وتابع انتظام الطلاب في قاعات الاختبارات، كما اطلع على جاهزية المدارس وانتظام العمل والطلاب في أول أيام الاختبارات، موضحًا أن الإدارة أنهت جميع الاستعدادات لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني 1444هـ، وأكملت كل الترتيبات الخاصة بذلك؛ بما يضمن انسيابية الاختبارات في جو هادئ ومريح، وتوفير كل السبل التي يمكن أن تسهل للطلاب والطالبات أداء الاختبارات بكل يسر وسهولة؛ حيث إن الاختبارات تُمَثل الصورة الحقيقية لانعكاس جهود الإدارة في المجتمع التعليمي وتقديم أفضل الخدمات التربوية للأبناء، إضافة إلى تقديم الخدمات الإرشادية للطلاب والطالبات؛ بهدف تبصيرهم بطرق الاستذكار الجيدة والتخفيف من قلق الاختبارات والتحذير من العادات السيئة المسببة لتشتيت الانتباه والإرهاق، وسط متابعة من قِبَل مديري ومديرات الإدارات ومكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات الذين انطلقوا إلى المدارس من اليوم الأول لمتابعة سير الاختبارات، والاطمئنان على أن أبناءنا وبناتنا الطلاب والطالبات يؤدون اختباراتهم بكل يسر وسهولة وأمان.