رئيس نادي الإبل يزور "الموسى" بطل "سيف الملك" بمهرجان المؤسس

أعرب رئيس نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين، اليوم الأحد، عن سعادته بقضاء رأس السنة بين ملكات جمال الإبل "الزعيمات" لمالكها موسى الموسى، قائلًا إنه محظوظ بذلك.
وكان الشيخ "ابن حثلين" زار عددًا من ملاك الإبل المشاركين بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل؛ حيث زار مالك الإبل موسى بن عبدالعزيز الموسى، الحاصل على سيف الملك والمركز الثاني بمنقيته "الرديفة".
وقدّم الشيخ فهد بن حثلين، التهاني لـ"الموسى" بعد حصول "الزعيمات" على المركز الأول والثاني بـ"سيف الملك"، مؤكدًا عمل نادي الإبل لتحقيق المزيد من التطور والنجاح في قادم النسخ.
بدوره، عبّر موسى بن عبدالعزيز الموسى، عن سعادته بزيارة الشيخ فهد بن حثلين لمقر "الزعيمات"، وتقديم التهاني بهذه الإنجازات.
وقال "الموسى": نحن سعداء بهذه الزيارة الكريمة من عراب الإبل وقائد مسار تطورها، فله جزيل الشكر والتقدير، معبرًا عن فخره بتحقيق المراكز الأولى بمهرجان المؤسس.
كما أشاد بالنجاح الكبير الذي تحقق لمهرجان المؤسس، بدعم من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، المشرف العام على نادي الإبل، الذي دعم المهرجان حتى وصل لهذه المكانة العالمية.