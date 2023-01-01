رئيس نادي الإبل يزور "الموسى" بطل "سيف الملك" بمهرجان المؤسس

كما أشاد بالنجاح الكبير الذي تحقق لمهرجان المؤسس، بدعم من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، المشرف العام على نادي الإبل، الذي دعم المهرجان حتى وصل لهذه المكانة العالمية.