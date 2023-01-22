جدة تتأهب لاستضافة سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2023

ومع تزايد التكهنات بشأن موعد سباق عام 2024، أكد المنظمون أن موعد نسخة 2024 من السباق سيحتاج إلى تغيير في روزنامة العام المقبل لتعارضه مع شهر رمضان المبارك العام المقبل والذي سيحل بين 10 مارس و9 أبريل 2024. وسيتم تحديد التوقيت الدقيق للسباق بشكل مشترك من قبل الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات، وسيتم الكشف عنه في وقت لاحق من هذا العام.