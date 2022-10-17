رئيس "كاوست": الذكاء الاصطناعي هو الرياضيات الجديدة للعالم وسيجعل الإنسان أكثر كفاءة

وأشار إلى تأثير الذكاء الاصطناعي على عدة مجالات أخرى في حياتنا مثل : البيانات التي تعد النفط الجديد في المملكة ودول العالم المتقدم من منطلق أنه كلما توفرت لديك بيانات ضخمة تمكّن الذكاء الاصطناعي أن يلعب دورًا في تحسين معالجتها، وعند دمج البيانات مع تقنيات الذكاء الاصطناعي سيساعدهم ذلك على تحسين الأعمال.