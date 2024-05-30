الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تدين محاولات إعاقة المؤسسات الحقوقية عن القيام بمهامها في حماية القانون الدولي الإنساني

تتابع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ما تتعرض له المؤسسات الحقوقية الدولية من محاولات لإعاقتها عن القيام بمهامها في حماية وتعزيز القانون الدولي الإنساني، وتعبّر عن قلقها لتواتر الأخبار عن حملات التشويه التي تمارس ضد محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والتهديدات التي يتعرض لها منسوبو هذه المؤسسات الدولية في محاولة لثنيهم عن القيام بمهامهم لحماية المدنيين الأبرياء في غزة من تداعيات العدوان المتواصل الذي يشنه الجيش الاسرائيلي والتي تصل إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وتشير الجمعية تحديدًا إلى تقارير عن قيام أجهزة إسرائيلية منذ 2015 بالتجسس على المحكمة الجنائية الدولية وكبار موظفيها وتهديدهم وترهيبهم بهدف إعاقة المحكمة عن مواصلة تحقيقاتها فيما ترتكبه إسرائيل من انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.