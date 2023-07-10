تَوَقّف قلبها 23 دقيقة.. تدخّل طبي عاجل ينقذ حياة حاجّة عراقية بالمدينة

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي، أن مركز الصافية استقبل الحالة وهي تعاني من توقف تام في القلب والتنفس؛ حيث باشرتها فرقة طبية بعملية إنعاش قلبي رئوي من خلال فتح مجرى الهواء، وبدء الضغطات الصدرية والصدمات الكهربائية والأدوية التي أسهمت في عودة النبض والأكسجين بعد استكمال 6 دورات إنعاش لمدة 23 دقيقة حتى عودة النبض إلى قلب المريضة.