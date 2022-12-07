جلسة استثنائية لإقرار ميزانية السعودية مساء اليوم.. وتوقعات بتسجيل فوائض في الميزانية والموازنة

يعقد مجلس الوزراء مساء اليوم، جلسة استثنائية لإقرار موازنة السعودية 2023م.
ويتم خلال الجلسة إقرار موازنة العام المالي الجديد 2023 والأرقام التقديرية وخطة السنة المالية الجديدة، إضافة إلى إقرار ميزانية 2022 بالأرقام الفعلية لها.
ووفقًا لتقديرات وزارة المالية، في البيان التمهيدي، يُتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات في الموازنة الجديدة نحو 1.114 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1.123 مليار ريال؛ فيما يقـدر أن يتم تحقيق فوائض بنحـو 9 مليارات ريال تمثل 0.2% مـن الناتـج المحلـي الإجمالي، مع استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، ومواصلة تعزيز الوضع المالي للمملكة.
وتشير التقديرات إلى أن ميزانية السنة المالية الحالية 2022 يُتوقع أن تسجل فعليًّا فائضًا يبلغ 90 مليار ريال.
يشار إلى أنه سيُعقد مؤتمر صحفي لوزير المالية، بعد إقرارها للحديث عن تفاصيلها كما هو معتاد خلال السنوات الماضية؛ فيما يُنتظر خلال الأيام القادمة إقامة ملتقى الميزانية الذي يتحدث فيها عدد من الوزراء عن إنجازات وزاراتهم وما تحقق خلال السنة المالية الحالية. ومستهدفات السنة المالية الجديدة لكل وزارة.