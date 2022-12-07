جلسة استثنائية لإقرار ميزانية السعودية مساء اليوم.. وتوقعات بتسجيل فوائض في الميزانية والموازنة

ووفقًا لتقديرات وزارة المالية، في البيان التمهيدي، يُتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات في الموازنة الجديدة نحو 1.114 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1.123 مليار ريال؛ فيما يقـدر أن يتم تحقيق فوائض بنحـو 9 مليارات ريال تمثل 0.2% مـن الناتـج المحلـي الإجمالي، مع استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، ومواصلة تعزيز الوضع المالي للمملكة.