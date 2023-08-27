جولات رقابية على 4657 سوقاً للإطارات بمناطق المملكة تنتهي بمخالفة 90 منشأة

واستهدفت الجولات 4657 سوقاً، نتج عنها مخالفة 90 منشأة، وتنوعت تلك المخالفات المرصودة على الإطارات ما بين منشأة لا يتوفر لديها الدفع الإلكتروني (مدى)، ومنتج لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية، ومنتج لا يوجد به تسعيرة.