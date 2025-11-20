أمانة جدة تجهز المرافق لاستقبال الإجازة وسط أجواء خريفية معتدلة

أنهت أمانة محافظة جدة استعداداتها لاستقبال إجازة الخريف للعام الدراسي الجاري، باستكمال تجهيز المرافق السياحية في المدينة، والتي تشمل الحدائق، والساحات العامة، والواجهات البحرية، والشواطئ، ومسارات رياضة المشي، بهدف توفير بيئة مهيأة للسكان والزوار خلال الإجازة.
وأوضحت الأمانة أن تزامن الإجازة مع الأجواء المعتدلة التي تشهدها المدينة يسهم في زيادة الإقبال على المماشي والواجهات البحرية، لا سيما على امتداد الكورنيش، بما في ذلك واجهتا "روشن" وأبحر الجنوبية.
وتواصل الإدارات المعنية في الأمانة جهودها من خلال أعمال الرقابة على المنشآت، والمتابعة الميدانية في مواقع التنزه ومسارات المشي المنتشرة في مختلف الأحياء، والتي تُعد متنفسًا مفتوحًا يستقطب فئات المجتمع كافة.