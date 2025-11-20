أمانة جدة تجهز المرافق لاستقبال الإجازة وسط أجواء خريفية معتدلة

وأوضحت الأمانة أن تزامن الإجازة مع الأجواء المعتدلة التي تشهدها المدينة يسهم في زيادة الإقبال على المماشي والواجهات البحرية، لا سيما على امتداد الكورنيش، بما في ذلك واجهتا "روشن" وأبحر الجنوبية.