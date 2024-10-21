مختص تربوي يحدد مفتاح النجاح والتفوق للاختبارات النهائية

وفي هذا السياق، قال المختص التعليمي عبدالرحمن الشهري: إن التهيئة النفسية والجسدية خلال مدة التحضير تلعب دورًا أساسيًا في تقليل التوتر والقلق؛ ما ينعكس إيجابًا على أداء الطلاب والطالبات.