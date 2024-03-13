إطلاق حملة توزيع مليون وجبة إفطار صائم للحد من حوادث الطرق بالسعودية

تم تنفيذ حملة "إفطار صائم" بالتعاون بين المركز الوطني للمسؤولية والدراسات و"بارنز"؛ لتوزيع مليون وجبة في الأماكن المهمة، مثل الإشارات الرئيسية والتقاطعات، خلال شهر رمضان المبارك، في مدن الرياض وجدة والدمام.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في الحد من حوادث الطرق قبل وقت الإفطار؛ إذ أظهرت الدراسات زيادة نسبة الحوادث في هذا الوقت بسبب السرعة لتناول وجبة الإفطار.
ويُنفَّذ البرنامج بمشاركة أكثر من ١٠٠٠ متطوع محترف، تم تدريبهم وتأهيلهم بشكل مميز، خاصة فيما يتعلق بالسلامة.
وتمكن برنامج إفطار صائم من تحقيق نجاحه من خلال زيادة كميات الوجبات الموزعة، وزيادة نقاط التوزيع عند الإشارات والطرق الرئيسية.
وأكد المدير العام للمركز الوطني، عبدالعزيز الناصر، أن المركز يلتزم بتنفيذ برنامج إفطار رمضان؛ إذ يساهم البرنامج في توفير وجبات الإفطار لقائدي السيارات عند الإشارات وعلى الطرق قبل وقت الأذان.
وقدم "الناصر" شكره لـ"بارنز" على الالتزام الاجتماعي المميز الذي قامت به في هذا الشهر، مؤكدًا أن ذلك يُعتبر جزءًا من سياستها المستمرة في خدمة المجتمع.