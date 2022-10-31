الكشف عن نتائج التحقيقات في فيديو رجل الأمن.. تغيب 76 يومًا

وأوضح أن الإجراءات المتخذة لإيقاف راتبه تمت استنادًا إلى قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (44) بتاريخ 1432/8/3هـ, وذلك نتيجة تغيبه عن عمله من دون عذر لمدة (76) يومًا، منها شهران متواصلان، وتقديمه محررات طبية بمنحه إجازات مرضية ثبت عدم صحتها, كما اتضح من إجراءات التحقق إساءة استغلاله للسلطة النظامية خلال فترة تغيبه عن العمل في قضايا جار استكمال إجراءات الاستدلال بشأنها.