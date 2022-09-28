جراحة عاجلة تُنقذ مريضًا من شلل كامل في بيشة

يُذكر أنه خلال شهر أغسطس الماضي، تم استقبال عدد 6449 مستفيدًا في طوارئ المستشفى، بالإضافة إلى استقبال 10165 مستفيدًا من خدمات العيادات الخارجية، وبلغ عدد المرضى المنومين بالمستشفى 796؛ فيما تم إجراء 485 عملية جراحية، وبلغ عدد المرضى المحالين 233.