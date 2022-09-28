جراحة عاجلة تُنقذ مريضًا من شلل كامل في بيشة

ساهم فريق طبي في قسم جراحة العمود الفقري بمستشفى الملك عبدالله ببيشة، في إنقاذ مريض من إصابته بشلل كامل إثر حادث مروري تَعرض له.
وقالت "صحة بيشة": حضر المريض لطوارئ مستشفى الملك عبدالله ببيشة، محولًا من خارج المنطقة، بعد تعرضه لحادث مروري أدى إلى كسر وخلع في الفقرات العنقية وإصابة شديدة في الحبل الشوكي؛ تسببت في شلل رباعي مع عدم القدرة على حركة الأطراف السفلية والعلوية.
وأضافت: فور وصول المريض لطوارئ المستشفى؛ تم عمل الكشوفات والتحاليل الطبية اللازمة، وتجهيز المريض لغرفة العمليات، وأجريت له عملية جراحية عاجلة؛ حيث جرى تثبيت الفقرات العنقية المكسورة وإكمال المريض العلاج اللازم له؛ بحسب ما رأى الأطباء المختصين بالحالة، وخرج المريض من المستشفى بصحة وسلامة.
يُذكر أنه خلال شهر أغسطس الماضي، تم استقبال عدد 6449 مستفيدًا في طوارئ المستشفى، بالإضافة إلى استقبال 10165 مستفيدًا من خدمات العيادات الخارجية، وبلغ عدد المرضى المنومين بالمستشفى 796؛ فيما تم إجراء 485 عملية جراحية، وبلغ عدد المرضى المحالين 233.