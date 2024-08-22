جمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية "SHRM" تترجم اختباراتها المهنية بالعربية

وأردف: "يأتي قرار تقديم الاختبارات للشهادات المهنية باللغة العربية استجابة للطلب المتزايد من محترفي الموارد البشرية في المملكة، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عامةً، الذين يسعون للحصول على شهادات معترف بها دوليًا، لكنهم يواجهون صعوبة لعدم إتاحة تلك الشهادات الدولية باللغة العربية، وجاء القرار أيضًا استجابة لرغبة الجمعية نفسها في تمكين جمهور أوسع من الحصول على شهادات الموارد البشرية، التي باتت ضرورية للتقدم المهني في هذا المجال".