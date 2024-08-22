جمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية "SHRM" تترجم اختباراتها المهنية بالعربية

أعلنت جمعية إدارة الموارد البشرية (SHRM) إطلاق ترجمة باللغة العربية لاختبارات الشهادات المهنية المرموقة التي تقدمها الجمعية؛ وهما شهادتا المحترف المعتمد (SHRM-CP) والمحترف المعتمد المتقدم (SHRM-SCP)، في خطوة تستهدف تعزيز المحتوى العربي في مجال الموارد البشرية.
وجاءت هذه الخطوة استكمالًا لمسيرة التطوير التي أخذتها الجمعية على عاتقها؛ لدعم محترفي الموارد البشرية في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في المملكة.
وأكد ألكسندر ألونسو مدير قسم البيانات والتحليل، التزام المنظمة بجعل ممارسات الموارد البشرية أكثر شمولية وإتاحة للوصول.
وقال "ألونسو": "ندرك أن ترجمة المحتوى إلى اللغة العربية يساعد في سد الفجوات وتعزيز الفهم ودعم النمو المهني لقادة الموارد البشرية والممارسين في المنطقة".
وقامت الجمعية بترجمة اختبارات الشهادات المهنية للموارد البشرية (SHRM-CP) و(SHRM-SCP)، بالإضافة إلى جدارات الموارد البشرية المعتمدة لدى الجمعية (SHRM BASK®) لهذا الغرض.
وأضاف "ألونسو": "لقد ساعدتنا هذه التجربة في اكتساب فهم أوسع لقيمة الترجمة لمتخصصي الموارد البشرية ممن كانت اللغة العربية هي لغتهم الأولى، وسنواصل تقييم الأثر وأهمية ترجمة المحتوى من حيث الشمولية، وكذلك الإمكانات المحتملة لتوسيع هذه الترجمات لتشمل محتويات أخرى من أعمال الجمعية."
وأردف: "يأتي قرار تقديم الاختبارات للشهادات المهنية باللغة العربية استجابة للطلب المتزايد من محترفي الموارد البشرية في المملكة، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عامةً، الذين يسعون للحصول على شهادات معترف بها دوليًا، لكنهم يواجهون صعوبة لعدم إتاحة تلك الشهادات الدولية باللغة العربية، وجاء القرار أيضًا استجابة لرغبة الجمعية نفسها في تمكين جمهور أوسع من الحصول على شهادات الموارد البشرية، التي باتت ضرورية للتقدم المهني في هذا المجال".
من ناحيته، قال عبدالرحمن بن محمد الشعيل المستشار في مجال الموارد البشرية وعضو لجنة الاعتماد المهني السعودي في الجمعية بالولايات المتحدة الأمريكية: "تَوَفر شهادات الجمعية باللغة العربية يعد تحولًا نوعيًا لمحترفي الموارد البشرية في المملكة؛ فهو لا يوفر فقط فرصة لأولئك الذين يفضلون استخدام اللغة العربية للحصول على هذه الشهادات المرموقة، بل يؤكد أيضًا التزام الجمعية بدعم الاحتياجات اللغوية المتنوعة لمجتمع الموارد البشرية العالمي".
وأضاف: "الحراك الذي يشهده مجتمع الموارد البشرية في المملكة أسهم إسهامًا كبيرًا في صرف اهتمام المنظمات العالمية وبيوت الخبرة إلى ترجمة محتواها إلى اللغة العربية، كما أننا نهدف إلى إثراء المحتوى العربي بمفاهيم الموارد البشرية المتجددة، ونسعى إلى تعزيز حضور بيوت الخبرة العالمية، مثل الجمعية الأمريكية، في المملكة".
جدير بالذكر أن جمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية (SHRM) تأسست عام 1948، وهي أكبر جمعية في العالم مختصة لتطوير مهنة إدارة الموارد البشرية، وتسعى إلى تقديم المعرفة والخدمات والموارد لدعم محترفي الموارد البشرية في جميع أنحاء العالم، إذ يتجاوز عدد أعضائها 300.000 عضو في أكثر من 165 دولة.