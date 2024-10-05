أمانة تبوك تستضيف ورش عمل مشتركة مع القنصلية الأمريكية لتعزيز التنمية المستدامة

أكد المهندسُ حسام اليوسف حرصَ الأمانة على استضافة مثل هذه الفعاليات؛ لما لها من دور كبير في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أنّ تطوير الكوادر المحلية والاطلاع على أحدث الممارسات العالمية في مجال التنمية المستدامة يمثّلان جزءًا أساسيًّا من استراتيجية الأمانة.