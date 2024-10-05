أمانة تبوك تستضيف ورش عمل مشتركة مع القنصلية الأمريكية لتعزيز التنمية المستدامة

استضافت أمانةُ منطقة تبوك، الخميس الماضي، ورشَ العمل المشتركة مع القنصلية الأمريكية في جدة، وذلك في معرض ومركز احتفالات الأمانة، في خطوة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال التنمية المستدامة.
اصطحب أمينُ منطقة تبوك المهندس حسام اليوسف، الوفدَ الأمريكي في جولة تعريفية داخل المعرض، شملت أبرز المعالم الحضارية والتراثية والساحلية في تبوك، مستعرضًا الفرصَ الاستثمارية والمشاريع المتاحة في المنطقة بمختلف أحجامها.
وتضمّنت ورشُ العمل ورشةً قدّمتها "Kate Wright" المدير التنفيذي لمؤسسة عمدات المناخ في الولايات المتحدة، تحت عنوان "المجتمعات القابلة للعيش والاقتصاد الأخضر". تناولت الورشة التحديات التي واجهتها الولايات المتحدة في مواجهة الاحتباس الحراري، مع استعراض الإجراءات التي ساهمت في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 25% و50%.
وناقشت الورشةُ التصاميمَ الحديثة لتقليل تكلفة السكن وزيادة كفاءة الطاقة وتوفير المياه. كما تناولت الورشة استراتيجيات النمو الذكي للمدن واستخدامات الأراضي المختلطة، مع التركيز على تصميم المباني المتكاملة وتعزيز المجتمعات السكنية المتميزة. واختُتمت الورشة بمناقشة مبادرة السعودية الخضراء وكيفية الاستفادة من تجارب الولايات المتحدة لتحقيق أهداف هذه المبادرة.
أكد المهندسُ حسام اليوسف حرصَ الأمانة على استضافة مثل هذه الفعاليات؛ لما لها من دور كبير في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أنّ تطوير الكوادر المحلية والاطلاع على أحدث الممارسات العالمية في مجال التنمية المستدامة يمثّلان جزءًا أساسيًّا من استراتيجية الأمانة.