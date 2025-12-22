"راعي النظر" بمهرجان الملك عبدالعزيز.. منصة تفاعلية تعيد تراث الإبل برؤية عصرية تجمع الهوية والابتكار

يعكس مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ومنصة "راعي النظر" جهود نادي الإبل في إعادة تقديم الإرث الثقافي المرتبط بالإبل بأسلوب معاصر يجمع بين الأصالة والابتكار، ويعزّز حضور الموروث الوطني في الوعي المجتمعي.
ويهدف النادي من خلال هذه المنصة إلى استدامة التراث وربطه بالأجيال الجديدة عبر برامج تفاعلية وتجارب تعليمية حيّة، تسلط الضوء على ثقافة الإبل، وتربط المشاركين بتاريخ المملكة وهويتها الصحراوية الغنية.
وتبرز مسابقة "سنام" بوصفها أحد أبرز المنافسات المصاحبة للمهرجان، حيث تحوّل الموروث من مشهد احتفالي إلى تجربة معرفية تفاعلية، تستقطب جمهورًا واسعًا من مختلف الأعمار، وتوفر بيئة تعليمية وترفيهية في آنٍ واحد.
وتتنوع أنشطة منصة "راعي النظر" بين عروض ثقافية، وورش عمل، ومواد مرئية وتفاعلية، تستعرض تفاصيل دقيقة من حياة الإبل في الجزيرة العربية، وتسهم في ترسيخ مكانتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويؤكد هذا التوجه حرص نادي الإبل على ابتكار أدوات جديدة في عرض التراث، بما يواكب اهتمامات الجيل الرقمي، ويجعل من الإبل جزءًا حيًّا من الحاضر والمستقبل، وليس فقط موروثًا من الماضي.
ويُعد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أحد أكبر المهرجانات المتخصصة عالميًّا، جامعًا المهتمين بالإبل من داخل المملكة وخارجها، ضمن موسم ثقافي وتراثي واقتصادي متكامل يُجسّد تنوّع الهوية السعودية وغناها.