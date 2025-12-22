"راعي النظر" بمهرجان الملك عبدالعزيز.. منصة تفاعلية تعيد تراث الإبل برؤية عصرية تجمع الهوية والابتكار

ويؤكد هذا التوجه حرص نادي الإبل على ابتكار أدوات جديدة في عرض التراث، بما يواكب اهتمامات الجيل الرقمي، ويجعل من الإبل جزءًا حيًّا من الحاضر والمستقبل، وليس فقط موروثًا من الماضي.