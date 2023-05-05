نيابة عن المليك.. تركي بن محمد يحضر حفل استقبال الملك تشارلز الثالث

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، شارك وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد في حفل الاستقبال الذي أقامه الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، لقادة وممثلي الدول والحكومات المشاركين في حفل تتويجه، وذلك مساء أمس الجمعة في قصر باكنغهام.