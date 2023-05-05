نيابة عن المليك.. تركي بن محمد يحضر حفل استقبال الملك تشارلز الثالث

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، شارك وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد في حفل الاستقبال الذي أقامه الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، لقادة وممثلي الدول والحكومات المشاركين في حفل تتويجه، وذلك مساء أمس الجمعة في قصر باكنغهام.
ونقل الأمير تركي بن محمد بن فهد تحيات وتهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -؛ بمناسبة تتويجه ملكًا للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
من جانبه، أعرب الملك تشارلز عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وسمو الأمير لحضوره هذه المناسبة؛ ما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدَين والشعبَين الصديقَين.