مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات غذائية وصحية في عدد من البلدان

قدّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مجموعة من المساعدات للفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في كلٍّ من قيرغيزستان والصومال وتركيا واليمن.
تفصيلًا، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 490 سلة غذائية في منطقة كوشكور بمقاطعة نارين في جمهورية قيرغيزستان، استفاد منها 2.450 فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في قيرغيزستان للعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة في شتى بقاع العالم.
يُذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 8.100 سلة غذائية تشتمل على المواد الغذائية الأساسية، يستفيد منها أكثر من 35.000 ألف فرد.
من ناحية أخرى، واصل مركز الغسيل الكلوي في مستشفى بنادر بمدينة مقديشو في جمهورية الصومال الفيدرالية تقديم خدماته الطبية للمستفيدين، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
واستقبل المركز خلال شهر سبتمبر 2024م، 350 مريضًا من بينهم 166 مريضًا حصلوا على 1.055 جلسة غسيل كلوي مجدولة، و11 جلسة إسعافية، بينما تلقى 177 مريضًا خدمات المعاينة والفحوصات الطبية في عيادة أمراض الكلى، حيث بلغت نسبة الذكور 62%، ونسبة الإناث 38%، بينما شكلت نسبة النازحين 2%، والمقيمين 98%.
ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب الصومالي.
إلى ذلك، اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول البرنامج التدريبي التطوعي الثالث والرابع لمتضرري الزلازل من السوريين والأتراك في ولاية هاتاي بجمهورية تركيا، المقام خلال الفترة من 29 سبتمبر وحتى 4 أكتوبر 2024م، بمشاركة 20 متطوعًا في مختلف المجالات.
وقدم الفريق التطوعي التابع للمركز خلال الحملة دورات متقدمة في التمكين الاقتصادي شملت مجالات الخياطة والتطريز، والتبريد والتكييف وصيانة المكيفات وإجراء تطبيق عملي لصيانة أجهزة التكييف، إضافة إلى دورات في تقنية الوسائط المتعددة والتصميم الجرافيكي وصيانة الحاسب الآلي، فضلًا عن تقديم أساسيات الإسعافات الأولية للمبصرين وللمكفوفين، استفاد منها 215 فردًا، إلى جانب تقديم جلسات علاجية فردية وجلسات توعوية جماعية في مجال الدعم النفسي لمتضرري الزلزال، استفاد منها 782 فردًا.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية والتطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة لإيجاد البرامج التدريبية الملائمة؛ لتمكين الشباب من إيجاد مصادر دخل لهم وتحسين مستواهم المعيشي، والدعم والتمكين النفسي لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 120 سلة غذائية للأسرة الأكثر احتياجًا في مديرية خنفر بمحافظة أبين، استفاد منها 840 فردًا، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في اليمن للعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع والبرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة في مختلف الدول والشعوب حول العالم.