مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات غذائية وصحية في عدد من البلدان

وقدم الفريق التطوعي التابع للمركز خلال الحملة دورات متقدمة في التمكين الاقتصادي شملت مجالات الخياطة والتطريز، والتبريد والتكييف وصيانة المكيفات وإجراء تطبيق عملي لصيانة أجهزة التكييف، إضافة إلى دورات في تقنية الوسائط المتعددة والتصميم الجرافيكي وصيانة الحاسب الآلي، فضلًا عن تقديم أساسيات الإسعافات الأولية للمبصرين وللمكفوفين، استفاد منها 215 فردًا، إلى جانب تقديم جلسات علاجية فردية وجلسات توعوية جماعية في مجال الدعم النفسي لمتضرري الزلزال، استفاد منها 782 فردًا.