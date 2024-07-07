"الوطني لتنمية القطاع غير الربحي" يعتمد مجلس إدارة "الجمعية السعودية للطب الوراثي" حتى 2028

وأكد أن المجلس بدأ استعداده لوضع برامج الفترة القادمة، فيما شملت المؤتمر العالمي السنوي للجمعية، وكذلك متابعة إقامة وتنظيم الأيام التوعوية للجمعية والتي تضم برامج توعوية لمختلف مرضى الطب الوراثي الذين يعانون من الأمراض المختلفة، واستمرار النادي العلمي الشهري في منطقتي الرياض والغربية والشرقية والجنوبية، بالإضافة إلى دعم المجلس استمرار المجلة العربية للجمعية السعودية للطب الوراثي بواقع أربعة أعداد كل عام كمرجع علمي وتوعوي للمجتمع، وكذلك استقطاب الجمعية للعاملين والممارسين الصحيين من طلبة وطالبات الكليات الصحية والطبية والإرشاد الوراثي كصف ثان لتنشيط أعمال الجمعية مع وضع حوافز مجزية للمشاركين وتكريمهم بجوائز تقديرية وعلمية كحضور المؤتمرات العالمية.