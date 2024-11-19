شراكات استراتيجية تحوّل التحديات اللوجستية إلى فرص معرفية

تحت رعاية وحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، تستضيف الرياض النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية يومي 15 و16 ديسمبر 2024 بفندق هيلتون الرياض. يسلط المؤتمر الضوء على النجاحات البارزة التي حققتها المملكة في تحسين الكفاءة التشغيلية وفقًا للمؤشرات العالمية، مما يعزز مكانتها كمركز لوجستي إقليمي وعالمي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يمثل المؤتمر هذا العام منصة استراتيجية للتعاون بين شركات ومؤسسات رائدة في قطاع الخدمات اللوجستية، حيث أسهمت الشراكات الجديدة في تحقيق نقلة نوعية وإطلاق العنان للابتكار. وتهدف هذه الجهود إلى تسريع التحول الرقمي في سلاسل الإمداد، عبر تبني حلول تقنية متطورة تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
ومن أبرز مكونات المؤتمر، "منطقة الابتكار": وهي مساحة تفاعلية مبتكرة مخصصة لعرض أحدث الحلول الرقمية والابتكارات التقنية التي تقدمها الشركات الناشئة ورواد الأعمال. تشكل هذه المنطقة فرصة مميزة للشركاء لاستعراض منتجاتهم وخدماتهم أمام جمهور متخصص ومتنوع، مما يدعم التوسع في استخدام التقنيات الحديثة وتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي"
يأتي هذا الحدث ليؤكد التزام المملكة بتطوير قطاع الخدمات اللوجستية وفق أرقى المعايير العالمية، وتحقيق رؤيتها في أن تكون مركزًا عالميًا رائدًا للتقنيات والخدمات اللوجستية المتقدمة.
وصرح الدكتور عبدالعزيز بن صالح السهلي، رئيس اللجنة العليا لتنظيم للمؤتمر: "إن الشراكات الاستراتيجية التي ترعى النسخة السادسة ليست مجرد تعاونات مؤقتة، بل هي أساس قوي نحو تطوير واستدامة قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة."
وأضاف: "نحن نسعى مع شركائنا الاستراتيجيين إلى تجاوز التحديات الراهنة وإيجاد حلول طويلة الأمد تدعم الاقتصاد الوطني، وتمكن القطاع من الوصول إلى مستويات جديدة من النمو والابتكار المستدام."
وأوضح أ. فهد الشبل، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للشراء الموحد "نوبكو" الراعي الاستراتيجي للمؤتمر، " أن (نوبكو) تُعد نموذجًا للشركات الوطنية الفعّالة التي تُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث تلعب دورًا رئيسيًا في دعم القطاع الصحي وتطويره، من خلال العمل على تطوير منصات رقمية متقدمة لإدارة عمليات الشراء والتوزيع ".
وأضاف " أن مشاركة نوبكو في المؤتمر تعكس التزامها بدعم القطاع اللوجستي عبر تسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية في إدارة المخزون والتوزيع. كما تستعرض الشركة خبراتها في تطوير البنية التحتية للمستودعات والمرافق اللوجستية وتطبيق أعلى معايير السلامة لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية، مما يساهم في إثراء المؤتمر بالخبرات القيمة ويعزز من قدرة المملكة على تطوير سلاسل الإمداد بشكل مستدام" .
كما بين المهندس عصام بن فهد الخليفه، الرئيس التنفيذي لشركة جال، إحدى شركات غازكو، " أن الشركة تُعد من الشركات الرائدة في تقديم خدمات النقل لغاز البترول السائل والخدمات اللوجستية، مستفيدة من خبرتها المتراكمة لأكثر من 60 عامًا " .
وأكد الخليفه " أن مشاركة جال في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية تأتي في إطار تعزيز دورها الوطني الريادي في مجال النقل والخدمات اللوجستية، حيث تلتزم الشركة بتقديم أعلى مستويات الموثوقية والكفاءة لعملائها مع توفير حلول مستدامة تلبي احتياجاتهم المتنوعة " .
وأشار الخليفه إلى " أن جال تمتلك إلى أسطول ضخم يضم أكثر من ٧٠٠ شاحنة وناقلة، وتغطي عملياتها كافة مناطق المملكة. وأضاف أن الشركة تعمل باستمرار على تطوير تقنيات متقدمة لضمان السلامة والكفاءة في العمليات، مما يضمن تقديم الخدمة للشركاء والعملاء في الوقت المحدد وبأعلى معايير الأمان " .
واختتم الخليفه بتوضيح " أن جال تهدف من خلال هذه المشاركة الاستراتيجية إلى عرض خدماتها اللوجستية المتطورة التي تساهم في تعزيز التكامل بين القطاعات، مما يُثري المؤتمر بخبراتها الواسعة ويسهم في دعم تحقيق رؤية المملكة 2030 لبناء قطاع لوجستي متقدم ومستدام يليق بالوطن " .
كما أكد المهندس ماجد عبدالله متبولي رئيس الوادي الصناعي و المنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ، على أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المدينة بالمؤتمر، مشيرًا إلى أن مثل هذه الشراكات تفتح أفق التعاون في قطاع الصناعات اللوجستية. وأضاف أن الشراكة مع هذا المؤتمر تُعتبر فرصة فريدة لتعزيز الابتكار الصناعي وتطوير البنية التحتية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تركز على تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للخدمات اللوجستية.
وأوضح متبولي " أن مدينة الملك عبدالله تسعى بشكل مستمر إلى تقديم حلول صناعية متكاملة عبر استثمارات مبتكرة تدعم التطوير التكنولوجي، مما يساهم في تحسين سلاسل الإمداد في المملكة ويعزز قدرة القطاع على التوسع والنمو" .
وعبر الأستاذ محمد وليد زاهد، مدير عام قسم المركبات التجارية في شركة الزاهد، عن فخر الشركة بالمشاركة كراعي استراتيجي في مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تمثل فرصة استراتيجية لدعم قطاع الخدمات اللوجستية وتعزيز التعاون بين الشركات الرائدة في هذا المجال.
وأضاف " أن الشركة تسعى لتوفير حلول النقل الحديثة والصديقة للبيئة التي تعزز من عمل المشاريع اللوجستية والتي تساهم في تحسين عمل سلاسل الامداد وتعزيز كفاءة العمليات في المملكة باستخدام أحدث حلول النقل. كما أكد على أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية من خلال تعزيز الأداء في القطاع اللوجستي، وبالتالي رفع مستوى التنافسية والكفاءة في مختلف القطاعات "