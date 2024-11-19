شراكات استراتيجية تحوّل التحديات اللوجستية إلى فرص معرفية

كما أكد المهندس ماجد عبدالله متبولي رئيس الوادي الصناعي و المنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ، على أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المدينة بالمؤتمر، مشيرًا إلى أن مثل هذه الشراكات تفتح أفق التعاون في قطاع الصناعات اللوجستية. وأضاف أن الشراكة مع هذا المؤتمر تُعتبر فرصة فريدة لتعزيز الابتكار الصناعي وتطوير البنية التحتية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تركز على تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للخدمات اللوجستية.