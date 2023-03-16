الحياة الفطرية لـ"سبق": نرصد ونتابع عودة "ضبع عسير" لبيئته وتحديد الأسباب

وبيّن أنه عند تلقي أي بلاغ بشأن وجود حيوان مفترس يتجول داخل النطاق العمراني يقوم المركز بشكل عاجل بالتعامل مع هذا الكائن بالطريقة المناسبة بالتنسيق مع الجهات المساندة ذات العلاقة، ومن ثم يتم نقله إلى مركز إيواء متخصص تابع للمركز أو إعادته للطبيعة في حال كان من الأنواع المحلية.