الحياة الفطرية لـ"سبق": نرصد ونتابع عودة "ضبع عسير" لبيئته وتحديد الأسباب

أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في تصريح خاص لـ "سبق" أنه تم رصد المقطع الخاص بالضبع الذي تجول في أحد الأحياء في منطقة عسير.
ويجري العمل على متابعة عودة الضبع إلى بيئته الطبيعية، كما يعمل على تحديد الأسباب التي أدت إلى دخول هذا الكائن إلى النطاق العمراني ومعالجتها بأفضل طريقة ممكنة.
وبيّن أنه عند تلقي أي بلاغ بشأن وجود حيوان مفترس يتجول داخل النطاق العمراني يقوم المركز بشكل عاجل بالتعامل مع هذا الكائن بالطريقة المناسبة بالتنسيق مع الجهات المساندة ذات العلاقة، ومن ثم يتم نقله إلى مركز إيواء متخصص تابع للمركز أو إعادته للطبيعة في حال كان من الأنواع المحلية.
ونصح المركز الجميع بضرورة الابتعاد في حال ملاحظة وجود حيوان مفترس يتجول داخل النطاق العمراني وعدم التعرض له أو مضايقته، لضمان عدم تعريض سلامة الأشخاص لخطر هذا الكائن، مع أهمية سرعة تقديم البلاغ للمركز من خلال منصة فطري على الرابط أو من خلال رقم الاتصال الموحد 19914.