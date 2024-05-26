وزير الخارجية يشارك في اجتماع بشأن دعم السلطة الفلسطينية مع دول عربية والشركاء الدوليين

ورحب الاجتماع بالخطة الإصلاحية، فيما جدد وزير الخارجية التشديد على دعم المملكة للحكومة الفلسطينية، مشددًا على أهمية إزالة جميع العراقيل والمعوّقات أمامها، بما في ذلك ما تقوم به إسرائيل، والدعوة إلى رفع الحجز عن الأموال الفلسطينية وعدم اتخاذ أي إجراءات أخرى تعيق عمل الحكومة الفلسطينية.