تجربة متكاملة.. "الحرمين" تُطلق مبادرة "حفاوة" لخدمة ضيوف الرحمن وراحتهم

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مبادرة "حفاوة" للترحيب بالحجاج وقاصدي الحرمين الشريفين؛ وذلك تزامناً مع دخول موسم الحج.
تهدف المبادرة إلى تقديم الضيافة والاهتمام بالضيوف الكرام، وذلك من خلال توفير سبل الراحة والتسهيلات للحجاج والمعتمرين كافة، وتوفير أفضل الخدمات الإنسانية التي تُسهم في جعل زيارتهم للحرمين الشريفين تجربة متكاملة ومميّزة.
يأتي إطلاق هذه المبادرة في إطار حرص الرئاسة على توفير كل ما يلزم لضيوف الرحمن، وتحقيق أفضل الخدمات والتسهيلات لهم، وذلك ضمن سعيها المستمر لتحسين الخدمات وتطويرها.