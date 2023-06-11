تجربة متكاملة.. "الحرمين" تُطلق مبادرة "حفاوة" لخدمة ضيوف الرحمن وراحتهم

يأتي إطلاق هذه المبادرة في إطار حرص الرئاسة على توفير كل ما يلزم لضيوف الرحمن، وتحقيق أفضل الخدمات والتسهيلات لهم، وذلك ضمن سعيها المستمر لتحسين الخدمات وتطويرها.