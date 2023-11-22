جدة التاريخية تستضيف برنامج "معتزلات الكتابة للأطفال واليافعين"

وأشارت إلى أن البرنامج يستضيف ضمن فعالياته خبراء في الرسم التشكيلي والتصويري لتعزيز تجربة الكتّاب الصغار، ويحرص على أن تمكن هذه التجربة هؤلاء النشء بعد إتقانهم أدوات الكتابة؛ من تبني مؤلفاتهم والعمل على إخراجها في إصدارات مطبوعة، وأن يسهموا من خلالها في زيادة المحتوى الإبداعي العربي.