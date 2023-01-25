عدسة "سبق" ترصد توافد الزوار على معرض الاستثمار البلدي "فرص"

ويشمل الملتقى تنظيم معرض مصاحب يجمع أكثر من 60 جهة، ما بين جهات مالكة للفرص، وجهات تمويلية مُمكّنة، وجهات حكومية منظمة وداعمة، وعدد من البرامج والمشاريع الرائدة، كما يتضمّن العديد من الفعاليات المصاحبة، تتمثل في أكثر من 25 جلسة حوارية، وأكثر من 50 ورشة عمل متخصصة تناقش القضايا المتعلقة برفع جاذبية الاستثمار في المدن، يتحدث فيها أكثر من 100 متحدث من المسؤولين والخبراء والمتخصصين.