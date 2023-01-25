عدسة "سبق" ترصد توافد الزوار على معرض الاستثمار البلدي "فرص"

رصدت عدسة "سبق" توافد العديد من الزوار والمستثمرين على ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" في نسخته الثانية التي دشنها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، بحضور عدد من المسؤولين، والتي تستمر حتى 26 يناير الجاري، وذلك في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.
ويتضمّن الملتقى طرح أكثر من 5 آلاف فرصة استثمارية، تناسب كل شرائح المستثمرين من رواد أعمال وأصحاب منشآت صغيرة ومتوسطة وكبار المستثمرين في مختلف الأنشطة الاقتصادية بجميع المدن السعودية.
ويشمل الملتقى تنظيم معرض مصاحب يجمع أكثر من 60 جهة، ما بين جهات مالكة للفرص، وجهات تمويلية مُمكّنة، وجهات حكومية منظمة وداعمة، وعدد من البرامج والمشاريع الرائدة، كما يتضمّن العديد من الفعاليات المصاحبة، تتمثل في أكثر من 25 جلسة حوارية، وأكثر من 50 ورشة عمل متخصصة تناقش القضايا المتعلقة برفع جاذبية الاستثمار في المدن، يتحدث فيها أكثر من 100 متحدث من المسؤولين والخبراء والمتخصصين.
وتشارك دولة قطر باعتبارها "الدولة الضيف" في الملتقى، حيث تستعرض تجربة وزارة البلدية ومشاركتها الناجحة في تنظيم بطولة كأس العالم، ودور القطاع الخاص والفرص الاستثمارية في تطوير المدن والبنية التحتية وجودة حياة السكان.
ويهدف الملتقى إلى رفع جاذبية الاستثمار في المدن السعودية وتحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب استثمارات خارجية تنعكس على رفع مساهمة القطاع الخاص في تطوير المدن وتنمية الناتج المحلي، والمساهمة في تمكين الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية، والتعريف بآليات الاستثمار البلدي.