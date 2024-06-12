"سدايا" تسخّر التقنيات لدعم سفر الحجاج من كوت ديفوار ضمن "طريق مكة"

تأتي هذه الجهود ضمن مساعي "سدايا" الرامية إلى توفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي، وتسخيرها لخدمة قطاعات الدولة، ودعم التحول الرقمي؛ لتتمكن من تقديم أفضل الأداء في خدماتها، إضافة إلى تعزيز جهود التعاون بين قطاعات الدولة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومن ذلك خدمة ضيوف الرحمن.