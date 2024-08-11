"مكافحة التستر" يغلق مكاتب خدمات عامة تديرها عمالة مخالفة لحسابها الخاص بالرياض

كما ضُبِطت مخالفات عدم إصدار فواتير ضريبية، وعدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني، ومخالفة نظام مراقبة شركات التأمين، ومزاولة نشاط غير مسجل في الترخيص، وعدم تطابق اللوحات الخارجية للمنشأة مع بيانات الترخيص، وممارسة النشاط بعد انتهاء الرخصة.