"الحربي": الامتثال الضريبي يبني سوقًا تنافسيًا عادلًا ويعزز جاذبية اقتصاد المملكة

وأوضح "الحربي" أن تعزيز التزام المكلفين بالأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية والجمركية، يسهم في تشجيع المستثمرين والتجار وروّاد الأعمال نحو التوسع في أنشطتهم بالمملكة، ما يقود إلى بناء اقتصاد متنوع وجاذب وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 ويسهم في استدامة الاقتصاد الوطني وتنميته، داعيًا إلى الاستفادة من الخدمات والأدلة الإرشادية التي توفرها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني؛ بهدف تعزيز الامتثال الزكوي والضريبي والجمركي، حيث تتيح الهيئة أكثر من 130 دليلًا إرشاديًا لتوعية المكلفين بإجراءات وخدمات الهيئة، تتضمن جميعها شرحًا مفصلًا عن المفاهيم والمصطلحات الزكوية والضريبية والجمركية، إضافة إلى تقديم العديد من الشروحات والتوضيحات التي تهم المكلفين.