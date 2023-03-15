"فنون العمارة "تطلق المنتدى الأكاديمي للعمارة والتصميم في نسخته الأولى

ويسعى المنتدى الذي يقام من الساعة التاسعة صباحاً إلى السادسة مساءً يوميّ الأربعاء والخميس، إلى خلق مساحة للأكاديميين والممارسين؛ لتبادل الخبرات والحوار واستعراض مستجدات الموضوعات الراهنة محليًا وعالميًا في مجال تعليم التصميم، عبر توظيف التكنولوجيا كأداة تعليمية، والاستفادة من تأثيرها على استراتيجيات التعليم، إضافةً إلى تعزيز فرص التواصل بين الأكاديميين والمصممين والمهتمين، في القطاع.