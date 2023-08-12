شاهد.. شوارع وميادين الشرقية تتزين ابتهاجًا وترحيبًا بالعام الدراسي الجديد

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية مدير إدارة الإعلام والاتصال سعيد الباحص، أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به إدارة الإعلام والاتصال بتعليم المنطقة الشرقية، إلى جانب الإدارات المعنية؛ للمساهمة في صناعة نجاح العام الدراسي الجديد؛ وذلك من خلال تفعيل خطتها الإعلامية الموضوعة، انطلاقًا من دورها في تهيئة المجتمع ومنسوبي التعليم والطلبة لتحقيق بداية جادة للعام الدراسي الجديد، وكذلك دورها في إطلاع المجتمع على الجهود التي تبذلها إدارة تعليم المنطقة من خلال خارطة برامجها الواسعة، التي من بينها استكمال التجهيزات المدرسية للعام الجديد وتوفير متطلبات العملية التعليمية.