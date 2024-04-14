"خالد المالك": يُحسب للسعودية رفضها للتصعيد.. وتذكروا أن الهجوم الإيراني لم يأتِ دعماً لغزة

وفي مقاله "الحرب..!!" بافتتاحية "الجزيرة"، يقول "المالك": "بدأت إيران تنفيذ ما كانت قد وعدت به بالانتقام من "إسرائيل" رداً على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق، وقتل عدد من الإيرانيين فيها، فقد أطلقت عدداً من الطائرات المسيرة والصواريخ من إيران مباشرة نحو "إسرائيل"، ما يعني جرّ أمريكا و"إسرائيل" إلى تصعيد خطير في المنطقة.. وبدأت هذه الحرب في ظل محاولات فاشلة لإثناء إيران من أن تقوم بهذا الهجوم، ومن تحذيرها من أمريكا بأنها إن فعلت فسوف تكون الولايات المتحدة الأمريكية طرفاً في الحرب لحماية "إسرائيل" والدفاع عنها، ضمن ما اعتادته "إسرائيل" في كل حروبها مع العرب".