بأكثر من مليون و700 ألف زائر.. "موسم جدة" يسدل الستار على فعالياته بنجاح استثنائي

ويعكس هذا الإنجاز الأثر البارز لتنوُّع الفعاليات والعروض التي قُدمت للزوّار، حيث شهد "موسم جدة 2024" منذ انطلاقه في 27 يونيو تحت شعار "من جديد" إقبالاً واسعاً من الزوّار والسيّاح حيث استمتعوا بتجارب استثنائية شملت جوانب متعدّدة من الترفيه والفنون؛ ما عزّز من مكانة جدة كإحدى أبرز الوجهات السياحية في المنطقة، وجعلها وجهة مفضلة لعشاق السياحة والترفيه من مختلف البلدان.