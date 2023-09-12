محافظ الليث يتفقد مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار

تفقّد محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني ميدانيًا برفقة رئيس بلدية الليث المهندس عبدالله الزبيدي، اليوم، سير العمل بمشروع الجدار الاستنادي بوادي الليث أحد المشاريع القائمة لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار
واستمع محافظ الليث لشرحٍ تفصيليّ عن المشروع، حيث أوضح المهندس "الزبيدي" أنَّ الجدار يمتد لمسافة 1600 متر بارتفاع 4 أمتار ونصف، وبلغت نسبة الإنجاز 90٪ بتكلفة إجمالية تتجاوز الستة ملايين ريال.
وبين أنّ البلدية تولي مشاريع تصريف السيول عنايةً كبرى، حيث أنجزت العديد منها، الأمر الذي أسهم في الحدِّ من مخاطرها ودرء أضرارها والحفاظ على سلامة السكان والممتلكات.
ووجه محافظ الليث بالحرص على استمرار وتيرة العمل المُتسارع وتكثيف الجهود، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة ومتابعتها للمشاريع التنموية.
يذكر أنَّ المحافظة يوجد بها المجرى الشمالي، والذي يمتد من طريق الساحل الدولي إلى مصب البحر بمسافة تتجاوز 2 كيلو و400 متر، والمجرى الجنوبي الممتد كذلك من طريق الساحل الدولي حتى مصب البحر بمسافة 3 كم و300 متر لتصريف مياه الأمطار والسيول.