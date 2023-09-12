محافظ الليث يتفقد مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار

وبين أنّ البلدية تولي مشاريع تصريف السيول عنايةً كبرى، حيث أنجزت العديد منها، الأمر الذي أسهم في الحدِّ من مخاطرها ودرء أضرارها والحفاظ على سلامة السكان والممتلكات.