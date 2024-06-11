المرأة السعودية.. أنموذج يُقتدى به ضمن مبادرة "طريق مكة" في مطار محمد الخامس الدولي

بكل فخر واعتزاز استطاعت المرأة السعودية أن تقدم نفسها في العديد من المبادرات والفعاليات والمحافل الدولية؛ حيث أسهمت العديد من النساء السعوديات من المديرية العامة للجوازات المشاركات في حج 1445هـ، في خدمة ضيوف الرحمن وتقديم العديد من الخدمات والتسهيلات وإنهاء إجراءات الحجاج في وقت قياسي، وذلك ضمن مبادرة "طريق مكة" في مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء.