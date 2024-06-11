المرأة السعودية.. أنموذج يُقتدى به ضمن مبادرة "طريق مكة" في مطار محمد الخامس الدولي

بكل فخر واعتزاز استطاعت المرأة السعودية أن تقدم نفسها في العديد من المبادرات والفعاليات والمحافل الدولية؛ حيث أسهمت العديد من النساء السعوديات من المديرية العامة للجوازات المشاركات في حج 1445هـ، في خدمة ضيوف الرحمن وتقديم العديد من الخدمات والتسهيلات وإنهاء إجراءات الحجاج في وقت قياسي، وذلك ضمن مبادرة "طريق مكة" في مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء.
وفي جولة لوكالة الأنباء السعودية في الصالة المخصصة لمبادرة "طريق مكة" في مطار محمد الخامس الدولي.. بداية تتحدث الجندي أول غادة القحطاني عن مشاركتها واعتزازها وافتخارها بأن تم اختيارها لخدمة ضيوف الرحمن، مشيرة إلى أنها تعمل ضمن فريق مبادرة "طريق مكة" في مطار محمد الخامس الدولي في المملكة المغربية لتسهيل خدمة الحجاج وإنهاء إجراءات سفرهم في وقت قياسي.
من جانبها قالت الجندي أول نورة العلوش إن مبادرة "طريق مكة" مبادرة عظيمة تجلت فيها معاني الإنسانية من خلال تقديم جميع الخدمات والتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام، مشيرة إلى أن الدعوات والابتهالات التي تسمعها من ضيوف الرحمن للعاملين في المبادرة وللسعودية، تحمل في طياتها رسائل متنوعة مليئة بالفخر والاعتزاز بهذا الوطن الشامخ وتضع على عاتقها المزيد من المسؤوليات لبذل المزيد.
بدورها أشارت العريف امتنان الأحمدي إلى أن الخدمات المقدمة من الجوازات تعتمد على أحدث التقنيات لتسريع الإجراءات وتحقيق أعلى مستويات الدقة والأمان، مثل أنظمة التعرف على الوجه وبصمات الأصابع، وأجهزة الخدمة الذاتية، لضمان سير عملية سفر الحجاج بسلاسة ويسر.
يذكر أن مبادرة "طريق مكة" هي إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، وتهدف إلى توفير خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها إلى المملكة.