"فهد بن عبدالرحمن": سمو ولي العهد غيّر وجه المملكة بأداء مثالي

رفع الأمير فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء.
وقال الأمير فهد: إن الأداء المثالي الذي أداه ولي العهد خلال السنوات الماضية، وقدرته على تغيير وجه المملكة للأفضل، ودفع البلاد لتكون في مقدمة دول المنطقة والعالم في الكثير من المجالات، لهو خير دليل على كفاءة ولي العهد، ورؤيته الثاقبة في تحقيق النجاح في المناصب التي يتولى قيادتها، وهذا باعتراف المؤسسات الدولية، التي أشادت بمكانة المملكة وتقدمها في الكثير من المجالات، تحت مظلة رؤية 2030.
وقال الأمير فهد: إن القرار الملكي يمنح سمو ولي العهد الضوء الأخضر في وضع المزيد من الخطط والبرامج التي تسرع من وتيرة النهوض بالمملكة، والوصول بها إلى أبعد نقطة من التقدم والتطور المرتقب.
وأضاف: نهنئ أنفسنا بهذا القرار الحكيم من خادم الحرمين الشريفين، وندعو الله العلي القدير أن يحفظه ذخراً للأمتين العربية والإسلامية، وأن يوفق سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ويسدد خطاه، ويعينه في مهمته الجديدة.