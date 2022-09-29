"فهد بن عبدالرحمن": سمو ولي العهد غيّر وجه المملكة بأداء مثالي

وقال الأمير فهد: إن الأداء المثالي الذي أداه ولي العهد خلال السنوات الماضية، وقدرته على تغيير وجه المملكة للأفضل، ودفع البلاد لتكون في مقدمة دول المنطقة والعالم في الكثير من المجالات، لهو خير دليل على كفاءة ولي العهد، ورؤيته الثاقبة في تحقيق النجاح في المناصب التي يتولى قيادتها، وهذا باعتراف المؤسسات الدولية، التي أشادت بمكانة المملكة وتقدمها في الكثير من المجالات، تحت مظلة رؤية 2030.