ترسيخًا لمكانتها كوجهة رائدة.. العُلا تستضيف "كأس العرب" و"بطولة العالم" للهجن

أعلنت الهيئةُ الملكية لمحافظة العُلا استضافةَ أول نسختين من كأس العرب للهجن، وبطولة العالم للقدرة الدولية للهجن، بالتعاون مع الاتحادَيْن العربي والدولي للهجن، وذلك ضمن جهودها لترسيخ مكانة العلا وجهة رائدة للرياضات التراثية في المنطقة.