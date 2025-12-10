بمشاركة سعودية كاملة وجوائز تتجاوز مليون ريال.. هاكاثون "أبشر طويق" ينطلق غدًا بالرياض

ويشمل الهاكاثون سبعة مسارات تقنية متنوعة، وأكثر من 250 برنامجًا تدريبيًا بالشراكة مع 20 جهة محلية ودولية، من بينها شركات عالمية مثل Google Cloud، NVIDIA، Meta، Huawei، في خطوة تعكس التزام المملكة ببناء قدرات وطنية منافسة عالميًا.