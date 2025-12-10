بمشاركة سعودية كاملة وجوائز تتجاوز مليون ريال.. هاكاثون "أبشر طويق" ينطلق غدًا بالرياض

ينطلق غدًا الأربعاء 11 ديسمبر 2025م، أكبر هاكاثون في العالم "أبشر طويق"، بمدينة الرياض، ويستمر حتى 13 ديسمبر، وذلك بمركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، ضمن فعاليات مؤتمر "أبشر 2025" المقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وبشراكة بين وزارة الداخلية وأكاديمية طويق.
ويُعد هذا الهاكاثون الأكبر عالميًا من حيث عدد المشاركين، وتصل قيمة جوائزه إلى مليون ريال سعودي، تتضمّن ثلاثة مقاعد في منتج MVPLAB برعاية البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، لدعم المشاريع الفائزة وتحويلها إلى منتجات تقنية قابلة للتطبيق.
ويشارك في الهاكاثون نخبة من الكفاءات والقدرات الوطنية من مختلف مناطق المملكة، لتطوير حلول تقنية مبتكرة تسهم في تعزيز التحول الرقمي الوطني، حيث يستهدف الموظفين والطلاب والخريجين وكل المهتمين بالتقنية والابتكار، بما يعكس دعم المملكة للطاقات الشابة وتمكينها.
وأوضح المتحدث الرسمي لمؤتمر "أبشر 2025" طارق الحميد أن الحدث سيشهد مشاركة خبراء ومرشدين محليين وعالميين في مجالات الذكاء الاصطناعي، البيانات، الهندسة، وتصميم الخدمات الحكومية، إضافة إلى ورش عمل وجلسات إرشادية متخصصة.
ويشمل الهاكاثون سبعة مسارات تقنية متنوعة، وأكثر من 250 برنامجًا تدريبيًا بالشراكة مع 20 جهة محلية ودولية، من بينها شركات عالمية مثل Google Cloud، NVIDIA، Meta، Huawei، في خطوة تعكس التزام المملكة ببناء قدرات وطنية منافسة عالميًا.
وأكد الحميد أن الوزارة تفخر بأن جميع المشاركين في هذا الحدث العالمي سعوديون، مشيرًا إلى أن مبادرة "أبشر طويق" تمثل منصة حقيقية لتمكين المواهب الوطنية وتحفيزها على ابتكار حلول ذكية تخدم القطاعات الحكومية وتدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
يُذكر أن مؤتمر "أبشر 2025" يُقام برعاية شركة عِلم، ويهدف إلى تمكين المنظومة الحكومية من مواكبة التطورات العالمية في التقنية والتحول الرقمي، بمفهوم جديد ونهج مبتكر.