الجمعية السعودية للطب الوراثي تعقد مجلسها الأول للعام الحالي والنادي العلمي الخمسين

عقدت الجمعية السعودية للطب الوراثي، اجتماع مجلس إدارتها الأول للعام الحالي 2023 والنادي العلمي الـ 50 برئاسة الدكتورة أمل الهاشم رئيس الجمعية، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، والعديد من أطباء الوراثة من استشاريين وأخصائيين ومتدربين، ومرشدي الطب الوراثي، وإخصائيي المختبرات الوراثية الجزئية والصبغية، وفنيي المختبرات الكيميائية والباحثين والباحثات من مراكز الأبحاث المختلفة، والعديد من الطلاب والطالبات من كليات العلوم والعلوم الطبية المساعدة والطب وغيرها.