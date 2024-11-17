اعتماد دولي.. نائب أمير جازان يطلع على "منجزات ومبادرات مطار الملك عبدالله"

اطلع نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، في مكتبه، اليوم، على المبادرات التي تعتزم شركة تجمع مطارات الثاني، تقديمها في مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان، والمشاريع الجاري تنفيذها، وخدمات تحسين تجربة المسافر خلال العام الحالي 2024م.
جاء ذلك خلال استقبال الأمير، للرئيس التنفيذي لشركة تجمع مطارات الثاني المهندس علي بن محمد المسرحي؛ يرافقه مبارك بن محمد الشهراني مدير عام مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
واستمع الأمير، خلال اللقاء، لشرحٍ مفصلٍ عن الأعمال وشهادات الاعتماد والإنجاز التي حقّقها مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان، ومنها شهادة الاعتماد الدولي لتجربة المسافر من مجلس المطارات العالمي ACI، وحصوله على تصنيف أعلى مطار في المملكة بنسبة 93% في التزام الرحلات بالوقت المحدّد في فئة المطارات الدولية من قِبل الهيئة العامة للطيران المدني، وإضافة عددٍ من الرحلات الدولية الجديدة من وإلى كلٍ من الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، و"القاهرة وسوهاج" بجمهورية مصر العربية، إلى جانب حصول المطار على التصريح البيئي للتشغيل من قِبل المركز الوطني للرقابة والالتزام البيئي .
وثمَّن الأمير، الإنجازات النوعية التي تحقّقت للمطار، منوّهاً بالدعم والاهتمام من القيادة الرشيدة -أيّدها الله- في مختلف المجالات.
يُشار إلى أن اللقاء حضره وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عيسى بن يحيى البناوي.