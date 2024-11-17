اعتماد دولي.. نائب أمير جازان يطلع على "منجزات ومبادرات مطار الملك عبدالله"

واستمع الأمير، خلال اللقاء، لشرحٍ مفصلٍ عن الأعمال وشهادات الاعتماد والإنجاز التي حقّقها مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان، ومنها شهادة الاعتماد الدولي لتجربة المسافر من مجلس المطارات العالمي ACI، وحصوله على تصنيف أعلى مطار في المملكة بنسبة 93% في التزام الرحلات بالوقت المحدّد في فئة المطارات الدولية من قِبل الهيئة العامة للطيران المدني، وإضافة عددٍ من الرحلات الدولية الجديدة من وإلى كلٍ من الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، و"القاهرة وسوهاج" بجمهورية مصر العربية، إلى جانب حصول المطار على التصريح البيئي للتشغيل من قِبل المركز الوطني للرقابة والالتزام البيئي .